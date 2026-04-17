JA Solar cierra acuerdo de 400 MW con Exel Solar para impulsar la energía solar en México

PR Newswire

BEIJING, 17 de abril de 2026

BEIJING, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 14 de abril de 2026, en la Feria de Energía Fotovoltaica y Almacenamiento de Energía de México celebrada en el Centro de Convenciones de Guadalajara, JA Solar anunció oficialmente la firma de un acuerdo de cooperación estratégica con Exel Solar, uno de los principales distribuidores fotovoltaicos de México. Ambas partes llevarán a cabo conjuntamente un proyecto de módulos solares de 400 MW. Esta cooperación no solo supone un gran avance en términos numéricos, sino que también representa un importante paso estratégico para JA Solar en el mercado latinoamericano.

Cooperación estratégica para promover el desarrollo de la industria fotovoltaica de México

Según el acuerdo, JA Solar suministrará a Exel Solar 400 MW de módulos solares de alta eficiencia, y Exel Solar se encargará de la distribución a gran escala de estos productos avanzados en el mercado mexicano. Como líder de la industria fotovoltaica mexicana, Exel Solar, con su amplia experiencia en el mercado y su extensa red de clientes, proporcionará un sólido respaldo a la expansión de JA Solar en México. La estrecha cooperación entre ambas partes acelerará la penetración de los productos fotovoltaicos en México y promoverá la consecución de los objetivos de transición hacia la energía limpia y el desarrollo sostenible de la región.

Como reconocido distribuidor fotovoltaico en México, Exel Solar lleva mucho tiempo comprometida con el suministro local de productos fotovoltaicos y soluciones de sistemas fiables y de alta eficiencia. Su amplia experiencia en el mercado a lo largo de los años la ha convertido en un actor clave en la industria fotovoltaica local. Al colaborar con JA Solar, líder mundial en soluciones de energía verde, Exel Solar puede fortalecer aún más su posición de liderazgo en el mercado mexicano y ofrecer a los clientes módulos solares de mayor calidad y más eficientes, impulsando la transición energética local y los esfuerzos de protección ambiental.

Esta cooperación marca un paso importante en la expansión internacional de JA Solar, destacando su fuerte competitividad e influencia de marca como proveedor global de soluciones de energía verde. Con tecnología de vanguardia, excelente calidad de producto y soluciones innovadoras, JA Solar ha obtenido un reconocimiento significativo en el mercado mexicano. La cooperación estratégica también confirma la gran confianza en los productos de JA Solar en México y sienta una base sólida para profundizar la colaboración en el futuro.

Trabajando juntos para construir un futuro con bajas emisiones de carbono

En el futuro, JA Solar y Exel Solar continuarán profundizando su cooperación, dedicadas a proporcionar soluciones fotovoltaicas más innovadoras y eficientes para México y el mercado latinoamericano en general. Ambas partes promoverán conjuntamente una transición energética sostenible y con bajas emisiones de carbono en México, contribuyendo al desarrollo de la energía renovable en todo el mundo.

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FUENTE JA Solar Technology Co., Ltd.