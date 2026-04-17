Rusia lanza varias sondas militares desde el cosmódromo de Plesetsk

Moscú, 17 abr (EFE).- La Fuerza Aeroespacial Rusia lanzó este viernes varias sondas militares a bordo de un cohete portador Soyuz-2.1a desde el cosmódromo de Plesetsk (norte de Rusia), el tercer lanzamiento del año, según informó el Ministerio de Defensa del país.

El cohete portador fue lanzado a las 02:17 hora de Moscú (23:17 GMT del jueves) "con artefactos espaciales en interés del Ministerio de Defensa", informó el mando militar en una nota publicada en MAX, el Telegram ruso, sin dar más detalles.

Posteriormente indicó que el cohete portador fue tomado bajo control por los medios terrestres telemétricos del cosmódromo.

"A la hora prevista las naves espaciales fueron puestas en órbita y pasaron a control de los medios terrestres de la Fuerza Aeroespacial de Rusia. Se estableció un contacto telemétrico con los artefactos espaciales, sus sistemas funcionan con normalidad", señaló Defensa.

Los anteriores lanzamientos tuvieron lugar el pasado 3 de abril y 5 de febrero.

En 2025 Rusia lanzó también varias sondas militares, la última el pasado 26 de diciembre, también a bordo de un Soyuz-2.1a.

Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.EFE

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