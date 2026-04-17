Dimite el funcionario de Exteriores británico de mayor rango por escándalo sobre Mandelson

Londres, 17 abr (EFE).- El funcionario de mayor rango del Ministerio británico de Exteriores ha sido forzado a dejar su cargo por el escándalo en torno a Peter Mandelson, tras revelarse que no comunicó en su día al Gobierno que el expolítico no había superado la investigación de antecedentes antes de ser nombrado embajador en Estados Unidos.

Según informan este viernes los medios británicos, el primer ministro británico, Keir Starmer, y la titular de Exteriores, Yvette Cooper, han perdido la confianza en Olly Robbins, el funcionario civil de mayor rango en el Foreign Office, por lo que le han pedido la dimisión.

Mandelson fue destituido en septiembre de 2025 como embajador en Washington tras salir a la luz el alcance de su pasado vínculo con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, a quien al parecer le facilitó información confidencial sobre asuntos del Gobierno cuando era ministro de Empresa entre 2009 y 2010.

El diario The Guardian reveló el jueves que Mandelson no recibió el visto bueno de los funcionarios de seguridad que investigaron sus antecedentes, pero aún así el Foreign Office anuló esa recomendación y dio luz verde a su nombramiento por parte del Ejecutivo en febrero de 2025.

Ante estas nuevas revelaciones, el Gobierno comunicó el jueves que ni Starmer ni ningún ministro del Ejecutivo estaba al tanto de que Mandelson no había superado la prueba de seguridad, sino que fue recién esta misma semana cuando se enteraron de este importante proceso.

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, ha calificado de "absurdo" que Starmer desconociera que Mandelson no había aprobado la investigación de seguridad.

"Si el primer ministro no sabe lo que ocurre en su propio despacho, no debería estar al frente de nuestro país. Debería dimitir", agregó en declaraciones a los medios.

Asimismo, el líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo que Starmer debería haber informado al Parlamento "en cuanto tuvo oportunidad" al enterarse de lo sucedido a principios de esta semana, en lugar de "esperar a que los medios de comunicación sacaran a la luz la verdad".

Sin embargo, el secretario jefe de la oficina del primer ministro, Darren Jones, dijo este viernes a la BBC que Starmer no piensa dimitir y que ni siquiera lo está considerando, y calificó de "asombroso" que se desestimara el resultado de las averiguaciones de los antecedentes de Mandelson. EFE