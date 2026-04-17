IAG lidera subidas del Ibex 35 y se acerca a su valor previo al conflicto tras la reapertura de Ormuz

Las acciones del 'holding' de aerolíneas IAG han subido un 5,94% al cierre de este viernes en el Ibex 35, liderando los valores alcistas del selectivo, después de conocerse que Irán garantiza la plena apertura del estrecho de Ormuz durante la tregua con Israel, aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, haya matizado poco después que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

En concreto, la cotización del grupo de aerolíneas que integra a Iberia y Vueling, entre otras, se ha situado en los 3,720 euros por título, lo que le ha permitido acercarse a su precio previo al inicio del conflicto en Oriente Próximo, el pasado 28 de febrero, cuando llegó a los 4,826 euros.

Por su parte, Amadeus también ha repuntado en el índice español tras el anuncio, situándose en 54,50 euros por acción, un 3,93% más con respecto al cierre del día anterior. Además, Aena también ha remontado un 2,30%, hasta marcar los 26,64 euros cada título.

Con respecto al acumulado de la semana, la cotizada tecnológica ha sido el principal valor alcista, con una subida acumulada del 10,64%; por delante de otras firmas como Indra (+8,92%), Grifols (+7,97%) e IAG (+5,63%).

En cuanto a las grandes aerolíneas europeas, sus cotizaciones han alcanzado valores cercanos o por encima del 7%, como es el caso de Ryanair (+7,53%), Air France-KLM (+7,41%) y Lufthansa (+6,86%).

En una jornada marcada por el anuncio de la reapertura en el estrecho de Ormuz, el barril de Brent caía al cierre de la sesión europea un 10,67%, hasta los 88,81 dólares.

En clave del sector, la Comisión Europea ha descartado este viernes que exista un riesgo inmediato de "cancelaciones generalizadas" de vuelos por escasez de combustible, después de que las aerolíneas hayan advertido de que la falta de queroseno podría llevar a partir del mes de mayo a la anulación de rutas aéreas en Europa, como ya estaría ocurriendo en Asia.

Así ha respondido después de que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) haya estimado en un comunicado que para finales de mayo podrían empezarse a ver cancelaciones de vuelos en Europa por falta de combustible.

Tras un mensaje previo en el que celebraba el anuncio iraní sobre la reapertura del estrecho, Trump ha matizado que el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho "continuará con plena vigencia y efecto" hasta que la "transacción con Irán", como ha descrito las negociaciones, "concluya al 100%".

El presidente ha añadido a este respecto que este proceso debería avanzar "muy rápidamente" porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países "ya están negociados".