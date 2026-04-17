Hamás afirma que el alto el fuego es resultado de "los sacrificios" de Hezbolá en el conflicto con Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha subrayado este viernes que el alto el fuego de diez días alcanzado en Líbano es resultado de "los sacrificios" del partido-milicia chií Hezbolá en el conflicto de Hezbolá, que "desarticuló los objetivos de la agresión sionista" contra el país.

"Aplaudimos la decisión de un alto el fuego en Líbano, resultado de la firmeza del hermano pueblo libanés y los sacrificios de su valiente resistencia --en referencia a Hezbolá--, que desarticuló los objetivos de la agresión sionista y confirmó que la voluntad del pueblo no puede ser quebrada", ha dicho el grupo islamista palestino.

Así, ha destacado en un comunicado que este acuerdo de alto el fuego "confirma además la incapacidad (de Israel) para lograr sus objetivos, a pesar del destructivo poder militar que posee", al tiempo que ha manifestado que "las agresiones contra Líbano y el pueblo palestino se enmarcan en un solo proyecto" que "busca imponer la hegemonía por la fuerza".

"Sin embargo, la firmeza de los pueblos y su valiente resistencia siguen frustrando estos planes y derrotando sus objetivos", ha señalado el grupo, que ha ensalzado el papel de la población libanesa y "la heroica resistencia de Hezbolá", que "supuso un hito importante en la confrontación con la ocupación", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

En este sentido, Hamás ha trasladado su "apoyo" al "hermano pueblo libanés" y su respaldo "al derecho de los desplazados a volver de forma segura a sus ciudades y hogares. "Pedimos a Dios que tenga piedad de los mártires, que dé una rápida recuperación a los heridos, y que proteja a Líbano y a su pueblo de todo daño", ha zanjado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.