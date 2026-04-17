Manolo Lama recibe el I Premio de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa

El locutor y presentador Manolo Lama ha recibido este viernes el Premio de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, un galardón que celebra su primera edición y que ha recibido de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

El comunicador, que desde los micrófonos de la Cadena COPE narrará este sábado la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, agradeció el premio y afirmó que "su grandeza es el nombre que lleva". "José Ángel de la Casa fue un grande por su talento y por la generosidad que siempre tuvo con sus compañeros, incluso con quienes le perjudicaron", indicó.

"No soy un hombre de premios, pero si por algo me hace ilusión recoger este es en nombre de todos los profesionales que a lo largo y ancho de nuestro país trabajan para que el sonido del fútbol llegue a la audiencia, en estadio de Primera o de regional y de recogerlo en Sevilla, ciudad de la que José Ángel de la Casa estaba enamorado", añadió.

Ante Juanma y Javier de la Casa, hijos de periodista, y su mujer Carmen, el presidente de la RFEF reivindicó este premio como "una apelación al valor de la palabra y los compromisos adquiridos, como la creación de este premio que honra la figura de alguien que forma parte de nuestra vida".

Además, Louzán destacó "el excelente momento que vive el fútbol español". "Hay dos equipos clasificados para la última eliminatoria de las competiciones europeas -Atlético de Madrid y Rayo Vallecano- y una gran final de Copa como la que viviremos este sábado en La Cartuja de Sevilla. Ojalá además que Manolo Lama pueda narrar este verano la conquista de la segunda estrella para nuestra selección en el Mundial", subrayó.

Lama también fue sorprendido con un mensaje de felicitación de su hijo Manu Lama, futbolista del Granada CF. En el acto se pudo disfrutar de las actuaciones de diferentes artistas del último Benidorm Fest, incluidos los ganadores Tony Grox y LUCYCALYS. Todos completaron la jornada festiva en el VIP Village que la RFEF ha instalado con motivo de la final de la Copa del Rey de este sábado en la capital hispalense.