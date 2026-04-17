Sánchez pide disculpas a Lula y a líderes que se reúnen en Barcelona por "los insultos" de Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas este viernes a su homólogo brasileño, Lula da Silva, y al resto de líderes que se reúnen este viernes y sábado en la cumbre progresista en Barcelona por "los insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha dicho al preguntársele en la rueda de prensa de la I Cumbre España-Brasil en el Palau de Pedralbes de Barcelona por las palabras de Ayuso, que ha criticado desde Bruselas que Sánchez se reúna con "narcoestados" en la Global Progressive Mobilisation (GPM) y en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

Sánchez ha afirmado que no quería dar "el gusto" a Ayuso de entrar en una provocación, pero ha aprovechado la presencia de Lula da Silva para pedirle a él y al resto de dirigentes disculpas en nombre de la sociedad española.

Se prevé que en la IV Reunión en defensa de la democracia de este sábado, auspiciada por España y Brasil, particiepn el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la de México, Claudia Sheinbaum; Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y los líderes de otros países como Sudáfrica, Irlanda y Barbados.

"Lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos", ha zanjado.