Ford llamará a revisar 1,39 millones de autos F-150 en EEUU por un defecto de transmisión

Washington, 17 abr (EFE).- Ford tendrá que llamar a revisión 1.392.935 vehículos de su principal modelo, la camioneta 'pick-up' F-150, por un defecto en el sistema de transmisión que puede provocar una reducción involuntaria a segunda marcha.

En documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. (NHTSA, en inglés), Ford señaló que prevé que solo un 1 % de los vehículos incluidos en la llamada a revisión sufran el problema.

Los vehículos afectados están equipados con transmisiones automáticas de seis velocidades fabricados entre marzo de 2014 y agosto de 2017.

Ford señaló que el defecto es fruto de "la degradación de conexiones eléctricas", causada por el calor y las vibraciones, que produce la pérdida de señal en el módulo de control de transmisión y una repentina reducción a segunda marcha.

"Una reducción inesperada a una marcha inferior puede provocar una disminución brusca de la velocidad de las ruedas durante un breve periodo, lo que en algunas situaciones podría hacer que los neumáticos traseros derrapen hasta que el vehículo reduzca su velocidad", señaló la NHTSA.

"Esta condición podría provocar la pérdida de control del vehículo, aumentando el riesgo de accidente", añadió la agencia estadounidense.

Ford se ha comprometido a actualizar de forma gratuita el software del módulo de control para solventar el problema. EFE