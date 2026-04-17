Fiscalía sudafricana denuncia amenazas tras condena a cárcel de líder de extrema izquierda

Nairobi, 17 abr (EFE).- La Fiscalía General (NPA, en inglés) de Sudáfrica denunció este viernes amenazas proferidas en redes sociales contra el fiscal del caso del polémico líder opositor de extrema izquierda Julius Malema, condenado este jueves a cinco años de cárcel por disparar un fusil en público durante un mitin en 2018.

En un comunicado, la NPA constató "con preocupación" la difusión de "graves amenazas" contra el fiscal en una cuenta en la red social X que supuestamente representa a los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), partido de Malema.

El Ministerio Público subrayó que "las amenazas contra los fiscales, sean o no creíbles, deben tratarse con la máxima seriedad y denunciarse ante las autoridades policiales competentes para su investigación".

Esta preocupación -prosiguió- se agudiza en la provincia de Cabo Oriental (este), donde se juzgó a Malema y "tres fiscales han sido asesinados trágicamente en los últimos dos años".

El fiscal afectado es Joel Cesar, quien llegó a pedir hasta quince años de cárcel para el líder de los EFF, cuarto partido del país.

Malema fue condenado este jueves a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de disparar un fusil en público durante un mitin en 2018, en una audiencia celebrada en el Tribunal de Magistrados de East London (este).

El opositor, de 45 años, se declaró no culpable e interpondrá un recurso de apelación contra el fallo.

Fuera del tribunal, el político se dirigió a sus seguidores y tildó de "incompetente" a la jueza del caso, Twanet Olivier.

La sentencia, de confirmarse tras las apelaciones, impediría a Malema ejercer como legislador.

Esa circunstancia supondría un duro revés para los EFF, que tienen gran apoyo entre los jóvenes sudafricanos frustrados por la desigualdad racial que persiste desde el fin del apartheid, el sistema segregacionista impuesto por la minoría blanca hasta 1994.

El pasado octubre, el tribunal declaró culpable a Malema de contravenir la Ley de Control de Armas de Fuego.

El caso se remonta a 2018, cuando se hizo viral un vídeo en el que aparecía disparando un fusil en un mitin en el quinto aniversario de su partido, en la provincia del Cabo Oriental (este).

Un grupo de presión afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), Afriforum, presentó cargos penales contra él.

En su defensa, Malema alegó que el arma de fuego del vídeo era de juguete, pero la jueza Olivier rechazó ese argumento.

El pasado agosto, otro tribunal declaró al líder opositor culpable de incitación al odio por un discurso de 2022 en el que afirmó que "matar es parte de un acto revolucionario", en aparente alusión a la minoría blanca del país.

Malema ganó notoriedad internacional en mayo de 2025 al aparecer en un vídeo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, proyectó en la Casa Blanca ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Con ese vídeo, Trump quería denunciar la presunta persecución racial en Sudáfrica contra la minoría afrikáner, un extremo que rechaza el Gobierno del país austral. EFE