El doctor Diego González Rivas lidera una "compleja" cirugía para extirpar un tumor gigante de 1,3 kilos

El doctor Diego González Rivas ha liderado con éxito una compleja intervención quirúrgica para extirpar un tumor gigante de 1,3 kilos, con 40 años de evolución, a una paciente procedente de Perú que viajó hasta España gracias a la fundación que lleva el nombre del cirujano.

La operación, realizada en el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, tuvo una duración aproximada de seis horas y supuso un importante reto médico debido a la grave compresión de la vía aérea, al tamaño del tumor y a la afectación de múltiples estructuras vitales del cuello.

"La paciente presentaba un tumor gigante en el cuello, con una evolución de cuatro décadas, que comprimía de forma severa la vía aérea y suponía un riesgo vital muy elevado. Se trata de un caso extremadamente infrecuente en nuestro entorno, de una complejidad excepcional", ha explicado González Rivas.

La intervención ha sido liderada por Diego González Rivas, cirujano torácico del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca y presidente de la fundación que lleva su nombre, y Claudio Fragola, jefe del servicio de Otorrinolaringología del hospital. Además, ha contado con la participación de Rafael Barberá, otorrinolaringólogo especializado en cirugía de cabeza y cuello; Ignacio Lojo, cirujano vascular; y Javier Gallego, cirujano cardiaco en UMICS (Unidad de Cirugía Cardiotorácica Mínimamente Invasiva).

Antes de proceder a la resección del tumor, fue necesario realizar una embolización de las arterias que lo nutrían, una técnica avanzada que permitió minimizar el riesgo quirúrgico y planificar la extirpación con mayor seguridad.

"Para abordar un caso de esta magnitud ha sido imprescindible un enfoque multidisciplinar, con la participación de especialistas en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello y cirugía vascular. Estamos ante una cirugía de altísimo riesgo, que solo puede llevarse a cabo en centros con gran experiencia y equipos perfectamente coordinados", ha detallado González Rivas.

Desde el punto de vista otorrinolaringológico, la dificultad residía en lograr una resección completa preservando estructuras críticas del cuello y manteniendo la funcionalidad del paciente. "Se trataba de un caso de una complejidad extraordinariamente elevada, condicionado por el tamaño del tumor y la afectación de estructuras cervicales vitales como la arteria carótida, la vena yugular y los principales nervios del cuello. Uno de los grandes logros de la intervención fue mantener la vía aérea en condiciones óptimas y evitar la necesidad de una traqueotomía", ha señalado Claudio Fragola, jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca.

En este sentido, José Carlos Fuentes, gerente del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, subraya que "este caso es un claro ejemplo de lo que significa la medicina de excelencia: profesionales de primer nivel, trabajo en equipo, tecnología avanzada y un compromiso firme con los pacientes, independientemente de su procedencia".

Por su parte, la directora de la Fundación Diego González Rivas, Carla Salgado, ha subrayado que ante la falta de alternativas terapéuticas en su país, desde la Fundación han asumido el compromiso de estudiar su caso y hacer posible su intervención en España. "Gracias a la implicación de un equipo médico excepcional, ha sido posible llevar a cabo una cirugía de altísima complejidad que hoy le permite recuperar algo tan esencial como su vida. Este caso no es solo un éxito médico; es también un recordatorio de que la medicina no entiende de fronteras cuando existe voluntad de ayudar", concluye.