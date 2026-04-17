Mexicana Citlali Fabián gana premio de fotografía de Sony, este año con carácter latino

Londres 17 abr (EFE).- La mexicana Citlali Fabián ha sido reconocida como 'Fotógrafa del año 2026' que cada año entrega la compañía Sony, como reconocimiento por su trabajo ‘Historia de mis hermanas’, en los cuales también fueron galardonados la ecuatoriana Isadora Romero y el colombiano Santiago Mesa, en sus diferentes categorías.

En la 19 edición de los prestigiosos premios de la icónica marca japonesa, celebrada la pasada noche, el jurado valoró el trabajo de la fotógrafa mexicana que combina retratos fotográficos cuidadosamente elaborados, con ilustraciones digitales, que ganó en la categoría de Creatividad.

Fabián, que se impuso sobre otros diez candidatos, expresó en la ceremonia su felicidad: "Es un gran honor recibir este galardón (por esta) serie que está ligada a mi corazón y a mi gente.”

El premio está dotado de 25.000 dólares (21.000 euros) y la oportunidad de presentar su trabajo en una exposición individual el próximo año en la capital británica.

El proyecto de esta mexicana afincada en Londres narra las historias de mujeres emblemáticas de comunidades indígenas de Oaxaca, México, cuyo trabajo tiene un impacto significativo en diferentes esferas como la lingüística, arte, ecología entre otros.

Fabián espera que este reconocimiento, además de difundir su trabajo, "ayude a difundir el increíble esfuerzo y la labor de las mujeres que participan en este proyecto. Son verdaderamente inspiradoras", dijo.

Por su parte, la ecuatoriana Isadora Romero y el colombiano Santiago Mesa también vieron reconocidos sus trabajos 'Notas sobre cómo construir un bosque' y 'Bajo la sombra de la coca', respectivamente.

El proyecto de la ecuatoriana Romero, ganador de la categoría de Medioambiente, se ubica en los bosques del Ecuador y muestra que "las comunidades que viven en ellos están encontrando maneras de relacionarse con estos bosques de una manera más sostenible", afirmó a EFE.

Romero comenzó con la fotografía por el cansancio de la "forma en la que Latinoamérica era retratada, siempre desde un lugar victimista" opinó, todo lo contrario a lo que refleja su colorido trabajo.

"Usualmente pensamos que el bosque es un lugar alejado de los seres humanos (...) pero en realidad hay muchos estudios que dicen que incluso los bosques como la Amazonía fueron creados también por los seres humanos."

En una línea similar, el colombiano Santiago Mesa, ganador en la categoría de Documental, retrata la vida de varias familias campesinas que trabajan en los cultivos de coca, explicó a EFE, en su obra 'Bajo la sombra de la coca'.

Mesa siguió a varias familias de Putumayo, en el sur de Colombia, una región muy golpeada por el conflicto armado, "donde el Estado tiene una presencia casi nula y son los grupos armados ilegales lo que hacen de Estado."

"Aunque haya una presión internacional que los haga ver como narcotraficantes, la realidad es que son cinco campesinos que no tienen más oportunidades.", finalizó.

Las numerosas instantáneas de todos los trabajos de los nominados de este año, más la exposición individual del ganador de 2025, Zed Nelson, se podrán visitar hasta el próximo 4 de mayo en la Somerset House de Londres. EFE

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