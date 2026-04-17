Agencias

El superávit comercial de bienes de la UE con EE.UU cae más de la mitad en febrero

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Bruselas, 17 abr (EFE).- El superávit comercial de bienes de la Unión Europea con Estados Unidos cayó a más de la mitad en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, al pasar de los 23.400 millones de euros a 10.600 millones, según los datos que publicó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El periodo coincide con los aranceles que Washington empezó a aplicar en abril de 2025o a la mayoría de países del mundo, que Bruselas negoció en verano hasta fijarlos en un 15 % a la gran parte de productos de la UE, unos aranceles que el Tribunal Supremo estadounidense ha declarado ilegales.

Por contra, el déficit comercial del bloque comunitario con China aumentó en febrero de este año, en comparación con el mismo mes del año anterior, desde los 26.200 millones de euros hasta los 30.300 millones. EFE

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