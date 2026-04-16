EEUU afirma que Ormuz es muy "valioso" para ser cerrado pese a que Trump ordenó bloquearlo

Naciones Unidas, 16 abr (EFE).- El representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró este jueves en la Asamblea General que el estrecho de Ormuz es demasiado "valioso" para ser cerrado pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó bloquearlo ante la negativa de Teherán de reabrirlo.

"El estrecho de Ormuz, al igual que todos los demás estrechos, el de Gibraltar, de Bering, el de Malaca, son aguas internacionales que son demasiado valiosas para que se cierren, para que se llenen de minas y para que se utilicen para tomar rehenes", declaró Waltz en una sesión de la Asamblea General convocada tras el veto de China y Rusia a una resolución sobre el estrecho de Ormuz.

El bloqueo del paso por parte de la Guardia Revolucionaria iraní fue una de las respuestas de Teherán a la ofensiva estadounidense e israelí iniciada contra su país el pasado 28 de febrero.

Pese a que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado. Como respuesta, Trump ordenó a la Armada estadounidense que lo bloqueara también y amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se lo salte.

"El estrecho de Ormuz no puede ser rehén del régimen iraní. Nosotros seguiremos intentando ayudar con todo lo pertinente para que las mercancías puedan fluir libres de ataques a través de esa vía marítima", aseguró Waltz en la ONU.

El representante de EE.UU. cargó contra China y Rusia por vetar la resolución en el Consejo de Seguridad la semana pasada y les acusó de "proteger al patrocinador estatal más importante de terrorismo".

"La decisión de vetar un proyecto de resolución que pretendía proteger la seguridad marítima y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz fue realmente algo muy lamentable", afirmó.

Moscú y Pekín alegaron que consideraban la resolución sesgada.

Waltz declaró que Irán "ha suministrado drones de ataque y tecnología para su utilización para que Rusia los use contra Ucrania" y acusó a Moscú de proveer equipo militar a Teherán con "todo tipo de armas, equipos de combate y aeronaves".

En este sentido, denunció que China ha importado "más del 90 % del petróleo de Irán" algo que, a su juicio, "obstruye el consenso y la unidad para aplicar sanciones".

El representante señaló en varias ocasiones que EE.UU. está del lado de sus socios en Oriente Medio y en el mundo, a los que consideró "mejores interlocutores que el régimen genocida de Irán". EFE

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