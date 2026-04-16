YouTube extiende a todas las cuentas la opción de temporizador que permite desactivar los shorts

YouTube ha empezado a extender a todos los usuarios de su plataforma de vídeo la opción de temporizador que permite desactivar los 'shorts' completamente en la página de inicio, hasta ahora disponible en los controles parentales.

La compañía tecnológica introdujo en octubre un nuevo control para gestionar el tiempo que pasan los usuarios en la plataforma viendo 'shorts' -vídeos cortos en formato vertical- y reducir el fenómeno conocido como 'scroll' infinito.

En enero este temporizador se extendió a los controles parentales, para que los padres pudieran controlar el tiempo que sus hijos pasan en YouTube, limitando el visionado de 'shorts' hasta un máximo de dos horas.

Cuando se anunció la opción como control parental, también se especificó que sería posible establecer un periodo de cero minutos, para desactivar por completo el visionado de los shorts en el 'feed' principal.

Esta opción está disponible en los controles parentales y se está activando también para todos los usuarios, incluidas las cuentas de adultos, como ha confirmado una portavoz de YouTube a The Verge.

Al configurar el temporizador en cero, solo aparecerá una notificación de que se ha alcanzado el tiempo límite. Los 'shorts' desaparecen de la página de inicio, pero pueden verse todavía en el 'feed' de suscripciones o de manera individual.