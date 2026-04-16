Von der Leyen y Rutte abordan cómo aumentar la producción de defensa y seguir apoyando a Kiev

Bruselas, 16 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abordaron este jueves la manera de aumentar la producción industrial de material de defensa y de continuar apoyando a Ucrania.

En una reunión celebrada en la residencia privada de Rutte en Bruselas y que no estuvo abierta a los medios, los máximos responsables de la CE y de la Alianza Atlántica hablaron asimismo de los preparativos de la cumbre de la OTAN que se celebrará el próximo julio en Ankara.

"Hoy, junto con el secretario general de la OTAN, hicimos balance de nuestro trabajo conjunto para reforzar la defensa europea y continuar apoyando a Ucrania", dijo tras el encuentro a través de una red social la presidenta de la CE en un comunicado.

En cuanto a los temas tratados, la política alemana señaló que incluyeron "la próxima cumbre de la OTAN y cómo podemos aumentar la producción industrial de defensa en Europa".

En ese contexto, Von der Leyen hizo hincapié en que "necesitamos invertir más, producir más y hacerlo con mayor rapidez".

Por otra parte, indicó que "ante el aumento de las amenazas" a la seguridad mundial, ambas partes acordaron "colaborar estrechamente en las próximas semanas para fortalecer la relación UE-OTAN y preparar una cumbre exitosa en Ankara"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló por su parte, también por medio de las redes sociales que debatió junto con Von der Leyen cómo reforzar más la "cooperación esencial" entre la OTAN y la UE.

"Esto incluye aumentar la producción industrial de defensa, continuar brindando apoyo vital a Ucrania y proteger la infraestructura crítica. Una Europa más fuerte significa una OTAN más fuerte", concluyó.