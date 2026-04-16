Un juez limita el futuro salón de baile de Trump y este califica la decisión de "burla"

Washington, 16 abr (EFE).- Un juez federal ha limitado este jueves el proyecto del salón de baile que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir en la Casa Blanca a la "construcción subterránea" y el mandatario le ha contestado que su decisión es una "burla al sistema judicial".

El juez Richard León afirmó que solo las construcciones subterráneas (búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos) son necesarios para seguridad en una respuesta dirigida a un tribunal superior.

Hace un mes, el magistrado resolvió que la construcción del salón de baile debía pararse, excepto en los casos en que fuera "necesario para garantizar la seguridad" de la Casa Blanca y del presidente.

La resolución del juez no permite la construcción del salón de baile de Trump, una obra que se prevé cueste 400 millones de dólares, que el republicano pretende construir en el marco de los 250 años de independencia.

El republicano respondió en su cuenta de Truth Social que: "la actuación de este juez, de marcado carácter político, así como su ilegal extralimitación de funciones, se han salido de control y están generando un enorme perjuicio" a Estados Unidos.

Trump ha convertido la obra del salón de baile en uno de los ejes de su mandato e insiste en cada oportunidad que tiene en el legado que intenta dejar para Estados Unidos y en la importancia de esta construcción "la Casa Blanca no cuenta con un Salón de Baile (¡sin dinero de los contribuyentes!), algo que los presidentes han deseado y anhelado desesperadamente durante más de 150 años".

En 2025, Trump recolectó 400 millones de dólares de empresarios allegados a su partido para financiar el proyecto y derribó el ala este de la casa presidencial en octubre pasado, pese a críticas de opositores por haber iniciado las obras en la fachada sin autorizaciones previas. EFE