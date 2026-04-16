El beneficio neto de Netflix crece un 82,7 % en el primer trimestre de 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- El coloso del entretenimiento Netflix informó este jueves que su beneficio neto aumentó un 82,7 % en el primer trimestre del año, hasta 5.282 millones de dólares, impulsado por la nueva oferta de podcasts de vídeo y por una subida de suscriptores ligeramente superior a la prevista.

La empresa aumentó los ingresos en el primer trimestre de 2026 un 16 % interanual, a 12.250 millones de dólares, unos resultados que se producen en el contexto de la retirada de la puja por la adquisición de Warner Bros. Discovery frente a su principal rival, Paramount. EFE