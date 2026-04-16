Rutte insiste en mantener la ayuda a Ucrania para que pueda "intimidar" a Rusia

Praga, 16 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este jueves a los miembros de la alianza para que ayuden a Ucrania y que esta sea capaz de "intimidar" a Rusia, con la que libra una guerra desde que la invadió en 2022.

"Ucrania necesita nuestra ayuda para intimidar a Rusia, para repeler el ataque de Rusia", declaró Rutte en Praga tras un encuentro con el primer ministro checo, el populista Andrej Babis.

Rutte recordó que la ayuda a Ucrania fue uno de los grandes temas de la agenda en la pasada cumbre aliada de La Haya, y avanzó que volverá a serlo en la de Ankara, de julio próximo.

Para Rutte, la ayuda a Kiev es para "garantizar la seguridad de Europa" y también requiere proveerle de medios de "intimidación a Rusia contra cualquier futura agresión".

En este contexto, Rutte agradeció a Praga que, tras el relevo en el gobierno el año pasado, haya dado continuidad a la iniciativa de munición, para comprar en el mercado mundial excedentes de proyectiles de artillería de gran calibre y hacérselos llegar al ejército ucraniano.

"Agradezco que prosiga la iniciativa checa de munición, porque es una contribución esencial, y ha conseguido ya entregar cuatro millones de proyectiles", aseguró Rutte.

La entrega de munición fue uno de los temas tratados ayer en Berlín por Rutte y el grupo de contacto de Ucrania, un foro en el que, según dijo Rutte, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica exploraron cómo seguir financiando iniciativas de armamento para Kiev.

"El último ataque a Ucrania anoche muestra lo poco sensible que es Rusia, porque hiere y mata al inocente", dijo Rutte sobre el ataque ruso con 703 drones y misiles de diversos tipos en las últimas 24 horas, y que causaron la muerte de al menos 15 civiles. EFE

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