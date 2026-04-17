1-0. Lanús derrotó a Always Ready con el colombiano Valois como héroe

Buenos Aires, 16 abr (EFE).- El Lanús argentino consiguió este jueves un valioso triunfo por 1-0 ante el Always Ready boliviano con el colombiano Yoshan Valois como héroe, en un partido de la segunda jornada del grupo G de la Copa Libertadores.

Valois, que el lunes le había dado el triunfo al ‘Granate’ ante Banfield en el clásico por el torneo local, volvió a convertir el tanto de la victoria para un equipo que venía de perder ante el Mirassol brasileño en el debut (1-0).

Para Always Ready esta caída lo deja en el sótano de la clasificación sin puntos, mientras que Liga de Quito lidera con seis unidades escoltado por Lanús y Mirassol con tres.

Lanús, flamante campeón de las Copa y Recopa Sudamericana, salió a jugar impulsado por su público y tuvo dos claras: una con el lateral de Gonzalo Pérez que Franco Watson remató el balón al palo y luego Felipe Peña Biafore empaló la pelota para asistir a Ramiro Carrera, que remató de zurda y encontró una gran reacción del portero Alain Baroja.

En el complemento, el técnico Mauricio Pellegrino determinó el ingreso del colombiano Valois y luego de Marcelino Moreno para darle mayor profundidad a la ofensiva ‘granate’.

Y en el minuto 67 fue Marcelino Moreno quien exigió una reacción del portero Baroja de tiro libre y en el rebote apareció Yoshan Valois para empujar la pelota a la red.

Desde ese momento, Lanús tuvo tres opciones claras a través de Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Dylan Aquino pero las respuestas espectaculares del portero Baroja dejaron el resultado sin modificaciones.

A tres minutos del final, el árbitro venezolano Alexis Herrera expulsó a Luis Caicedo por exceso verbal y la visita terminó con diez jugadores y una única opción desperdiciada por Enrique Triverio cuyo remate se fue desviado.

Lanús será local en la tercera jornada de este Grupo G el martes 28 de abril ante Liga de Quito, mientras que al día siguiente Always Ready visitará a Mirassol en Brasil.

- Ficha Técnica

1. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina (m.58, Marcelino Moreno), Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi (m.79, Facundo Sánchez), Franco Watson (m.46, Yoshan Valois), Eduardo Salvio (m.65, Dylan Aquino); y Ramiro Carrera (m.79, Matías Sepúlveda). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0. Always Ready: Alain Baroja; Marcelo Suárez, Alex Rambal, Luis Caicedo, Richet Gómez (m.90, Carlitos Rodriguez); Héctor Cuellar; Yhormar Hurtado (m.76, Juan Godoy), Fernando Saucedo (m.69, Joel Amoroso), Rai Lima Fernando Nava (m.90, Dieguito Rodriguez); y Enrique Triverio (m.90, Felipe Pasadore). Entrenador: Julio César Baldivieso.

Gol: 1-0, m.67: Yoshan Valois.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera expulsó a Luis Caicedo (m.87) y amonestó a José Canale, Richet Gómez y Fernando Nava.

Incidencias: Partido válido por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores disputado en el Estadio ‘Ciudad de Lanús’ Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.