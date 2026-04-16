Agencias

Omar Courtz anuncia una nueva gira por EEUU tras su álbum 'Por si mañana no estoy'

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San Juan, 16 abr (EFE).- El artista puertorriqueño Omar Courtz anunció este jueves una nueva gira por Estados Unidos con motivo de su segundo álbum, 'Por si mañana no estoy'.

La gira, 'Por si mañana no estoy - USA Tour', producida por OD Entertainment en conjunto con Live Nation, dará inicio el próximo 19 de agosto en San José, California.

Incluirá paradas en escenarios importantes de Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Atlanta, Miami y Chicago, antes de cerrar el 13 de septiembre en Orlando, Florida.

Según el comunicado, la serie de conciertos promete trasladar la escala cinematográfica de su segundo álbum a una experiencia en vivo.

El anuncio de la gira llega tras el lanzamiento de 'Por si mañana no estoy', compuesto por 18 temas que fusionan reguetón, R&B, trap, texturas electrónicas y afrobeats.

El álbum debutó en el número 1 del chart Top Albums Debut Global de Spotify y alcanzó en los charts de Billboard el número 3 en Top Latin Albums, entre otros logros. EFE

(foto)

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