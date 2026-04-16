Ministros de Exteriores de México y Corea del Sur buscan ampliar el intercambio comercial

Ciudad de México, 15 abr (EFE).- El nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, sostuvo una llamada telefónica de trabajo con su homólogo de Corea del Sur, el ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, con quien dialogó sobre la sólida relación bilateral que existe entre ambos países, informó este miércoles la Cancillería mexicana.

En la llamada, señaló la SRE, Velasco y Hyun acordaron seguir profundizando los fuertes lazos que unen a sus pueblos, además "reiteraron el interés mutuo por ampliar el intercambio comercial y explorar nuevas áreas de cooperación tecnológica, educativa y cultural".

Más tarde, la oficina del canciller surcoreano informó que el diplomático contactó a sus homólogos de México y Brasil para ampliar la cooperación energética y diversificar sus fuentes de suministro energético ante las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

"El ministro Cho solicitó la cooperación del Gobierno mexicano, una importante nación productora de petróleo en América Latina, para garantizar un suministro constante de crudo para nuestras empresas", informó el comunicado sobre la llamada telefónica realizada este miércoles con su homólogo mexicano, Roberto Velasco.

Cho también subrayó la necesidad de avanzar con prontitud en esfuerzos institucionales para fortalecer la cooperación económica bilateral, como la reanudación de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países y la revisión del acuerdo de protección de inversiones.

Las llamadas del canciller del país asiático se producen después de que el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, afirmara esta semana que Seúl buscará expandir sus tratados de libre comercio con América Latina para diversificar sus cadenas de suministro. EFE