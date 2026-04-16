Agencias

Trump afirma que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves

Guardar
Imagen MDW2IQKMGBC5DMJP7OP2BZJSWU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán "mañana" jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

"Intentando crear un poco de margen entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana", ha afirmado Trump en un breve mensaje en redes sociales sin menciones explícitas al presidente libanés, Joseph Aoun, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ninguno de los cuales ha confirmado que se vaya a producir tal contacto de alto nivel.

Las últimas conversaciones de alto nivel entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, ocurrieron en 1993, si bien no en el rango de presidente y primer ministro. De producirse, marcarían un hito en un proceso negociador abierto mientras continúa la ofensiva israelí en Líbano --invasión del sur incluida--, cuyo Ministerio de Salud ya cifra en más de 2.150 las víctimas mortales de los reiterados ataques.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez recibe a una delegación de la UE para "fortalecer la cooperación bilateral"

Delcy Rodríguez recibe a una delegación de la UE para "fortalecer la cooperación bilateral"

Rusia ha lanzado contra Ucrania desde la mañana del miércoles 659 drones y 44 misiles

Infobae

Sube a 13 el saldo de muertos en los ataques rusos a Ucrania de las últimas horas

Infobae

Australia invertirá 33.000 millones de euros más en defensa en la próxima década

Infobae

Kim acude a evento de artillería sin visitar restos del fundador norcoreano en aniversario

Infobae