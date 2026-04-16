Más Madrid considera que María Corina Machado no merece la Medalla de Oro de la Comunidad tras entregar el Nobel a Trump

Más Madrid ha afirmado este jueves que la opositora venezolana María Corina Machado no debería recibir la Medalla de Oro de la Comunidad y ha afirmado que "no es un referente que debería ostentar" el Nobel de la Paz tras haber hecho entrega de esta distinción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está "sembrando el caos y el terror en el planeta".

Lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas tras insistir en que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, debería garantizarse que Machado "no va a entregarle a Trump" esa Medalla de Oro que le entregará este domingo en la Real Casa de Correos.

Bergerot ha recalcado que Trump, depositario del Nobel de la Paz de María Corina Machado, está siendo el "brazo ejecutor" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su "genocidio en palestina" y para "bombardear una escuela infantil de niñas en Irán".

"Yo creo que la medalla de la Comunidad de Madrid debería, por ejemplo, darse a personas que representan los valores de paz y de convivencia", ha apostillado Bergerot, quien ha apostado por entregársela a las educadoras infantiles que están actualmente en huelga.

Así, ha recordado las reclamaciones de este colectivo por "dignificar su trabajo con reconocimiento salarial y condiciones laborales" para poder "cuidar buen y educar bien a los niños". Ha reivindicado a estas "trabajadoras esenciales" que tienen unas "ratios en las que están trabajando atendiendo una sola a ocho bebés".