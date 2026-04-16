Leo Messi compra la UE Cornellà de Tercera RFEF y refuerza su vínculo con Barcelona

El futbolista argentino Lionel Messi, actualmente en el Inter Miami CF de Estados Unidos, ha formalizado este jueves la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club catalán que milita en la Tercera RFEF, según informó este miércoles la entidad del Baix Llobregat.

"Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya", destacó el Cornellà en un comunicado.

Esta vinculación se remonta a la época en la que Messi fue jugador del FC Barcelona y que ha "permanecido indeleble" a lo largo de los años. Con esta operación, Messi refuerza su "estrecha relación" con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local en Catalunya.

Fundado en 1951, el Cornellà es uno de los clubes con mayor tradición del fútbol catalán y se ha consolidado como un referente en la formación de jóvenes futbolistas dentro del ámbito semiprofesional. Por sus categorías inferiores han pasado jugadores que han alcanzado la élite nacional e internacional como David Raya, Jordi Alba, Javi Puado, Keita Baldé o Gerard Martín, ahora en el primer equipo del FC Barcelona, entre otros.

Este compromiso con el talento joven también ha sido una constante en la trayectoria de Messi, que ha impulsado iniciativas vinculadas al fútbol formativo como la Messi Cup, torneo internacional de categorías inferiores celebrado recientemente en Miami con la participación de algunos de los principales clubes del panorama mundial.

"La llegada del capitán de la selección argentina abre una nueva etapa en la historia de la UE Cornellà, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y mantener su apuesta por la cantera dentro de un proyecto a largo plazo basado en la ambición, la sostenibilidad y el arraigo", aseguró el club catalán, vecino del RCD Espanyol al estar separados sus estadios por apenas 15 metros.