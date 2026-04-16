La izquierda francesa denuncia "métodos de un Estado policial" tras escuchas y vigilancia a una eurodiputada

Diputados del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) han denunciado los "métodos" utilizados por un Estado que han calificado de "policial" tras una investigación difundida por un medio francés que revela que la eurodiputada francopalestina Rima Hassan fue sometida a un extenso operativo con escuchas y constante vigilancia tras su detención por supuesta "apología del terrorismo".

"Una investigación de Mediapart publicada por David Perrotin revela los medios movilizados de manera totalmente ilegal para vigilarme y rastrearme desde principios de enero hasta finales de marzo", ha denunciado la propia Hassan en redes sociales.

Por su parte, el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, ha calificado de "escándalo" que la Policía siga "día y noche" a Hassan desde el pasado 1 de enero "sin ninguna justificación", incluyendo las compras de sus billetes de tren y sus reservas de hotel.

"¿No tienen nada más útil que hacer los de la Policía? Su línea telefónica ha sido vigilada para anotar todos sus desplazamientos desde el 1 de enero. Con la ley Yadan, todo el mundo podrá ser objeto de estos abusos de poder por haber expresado una opinión considerada como 'apología del terrorismo", ha argüido.

Mélenchon hacía referencia así un proyecto de ley --que, entre otras cuestiones, prohíbe presentar atentados como actos de resistencia-- presentado ante la Asamblea Nacional por diputados leales a Renacimiento, partido del presidente Emmanuel Macron, que ha sido finalmente retirado este jueves tras obtener un compromiso de que el Gobierno presentará una medida similar en junio.

La vicepresidenta del grupo de LFI en la Asamblea Nacional, Clémence Guetté, ha afirmado que "todos sus desplazamientos eran registrados". "Por orden, en Francia, ahora se persigue a electos de la oposición con todos los medios de la Policía. Métodos de un Estado policial, no de una democracia", ha dicho en redes sociales.

Para el diputado Paul Vannier de LFI "la investigación describe el funcionamiento de un Estado policial en el que los opositores al poder son perseguidos". "Es un escándalo de Estado. Un asunto de extrema gravedad para nuestra democracia", ha expresado.

El abogado de Hassan, Vincent Brengarth, informó el pasado jueves de que la Fiscalía de París había cerrado una investigación abierta contra su clienta por el presunto hallazgo de drogas sintéticas entre sus pertenencias en el momento de la detención.

La Fiscalía de París confirmó que no había "ningún delito suficientemente fundamentado" al respecto después de que las fuerzas de seguridad recuperasen dos sustancias "parecidas" al CBD (cannabidiol) y al 3-MMC, una droga sintética, según informaron los fiscales en un primer momento.

No obstante, tras un análisis toxicológico, la Fiscalía determinó que el producto contenía un alto nivel de CBD, un derivado del cannabis que Hassan declaró haber consumido "con fines médicos". Su abogado informó de que se trataba de una compra "legal" tras haber facilitado un recibo de una tienda en Bruselas.

"Este escándalo mediático y judicial demuestra la magnitud de la conspiración política y las maquinaciones judiciales a las que Rima Hassan y La Francia Insumisa han sido sometidas durante meses", indico el partido en un comunicado.

La política de 33 años tiene un proceso abierto en su contra por una publicación en X --posteriormente borrada-- del pasado 26 de marzo. "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber", decía la publicación, citando al japonés Kozo Okamoto, condenado en 1972 por un atentado terrorista en el aeropuerto de Lod, Israel.