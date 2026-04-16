Japón traslada a Irán que "lo más importante" es que se preserve el alto el fuego con EEUU

Tokio, 16 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que enfatizó que "lo más importante" es que se preserve el alto el fuego acordado la semana pasada con Estados Unidos.

"Lo más importante es el mantenimiento del alto el fuego y el avance progresivo hacia la desescalada, incluyendo la garantía de seguridad de navegación por el estrecho de Ormuz", dijo Motegi, en la llamada del miércoles por la noche, según un comunicado de su oficina.

El canciller también expresó su "firme esperanza" en que Washington y Teherán reanuden las negociaciones y "rápidamente alcancen un acuerdo final mediante el diálogo".

El jefe de la diplomacia nipona, que consideró que es "muy significativo" que Japón e Irán mantengan "una comunicación fluida", destacó que el gabinete de Sanae Takaichi ha mantenido conversaciones telefónicas con los países afectados, incluidos los mediadores.

"Japón apoya, junto con otros países, los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo final", enfatizó, reiterando la necesidad "urgente" de restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz, punto estratégico clave para el transporte de suministros energéticos.

Por su parte, Araqchí instó a la comunidad internacional a adoptar un enfoque responsable para evitar que la situación actual se complique todavía más, en referencia a "la inseguridad generada en Ormuz como consecuencia directa" de la ofensiva estadounidense e israelí, informó su cartera ministerial a través de Telegram.

Ambos analizaron las consecuencias económicas y de seguridad "de la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, incluyendo la interrupción del tráfico marítimo", agregó el ministro de Exteriores iraní.

La negociación entre Teherán y Washington durante el fin de semana pasado fracasó tras el desacuerdo en varias líneas rojas después de 21 horas de diálogo presencial, lo que provocó que ambas delegaciones abandonaran la mesa de reunión.

Si bien Araqchí dijo que las partes estuvieron "a centímetros" de un acuerdo y acusó a Estados Unidos de haber mantenido una postura inflexible, desde entonces las partes han mostrado señales de que esta semana participarán en una nueva ronda de negociaciones. EFE