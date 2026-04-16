Flex invertirá 1.000 millones de dólares en México para centro de datos e IA

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La empresa de fabricación electrónica Flex anunció este jueves una inversión de 1.000 millones de dólares en México para la fabricación de equipo de centro de datos e inteligencia artificial (IA), lo que generará más de 5.000 empleos.

"Es una inversión muy importante en México", señaló la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su rueda de prensa matutina.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que esta inversión se ejecutará entre los próximos tres años, especialmente en los estados de Jalisco (oeste), Chihuahua (norte) y Aguascalientes (centro), y hará que México esté a la vanguardia en manufactura avanzada.

"Entonces, hace que México tenga un mejor lugar en manufactura avanzada. Diríamos que estamos en el top 6 del mundo para todo lo que es centros de datos e inteligencia artificial. Por eso es muy importante", apuntó.

Ebrard señaló que, con este anuncio, el monto del portafolio de inversiones para México en lo que va de la Administración, que inició en octubre de 2024, rebasa los 300.000 millones de dólares.

Asimismo, Guillermo del Río, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, recordó que en los últimos 10 años la empresa ha invertido 2.300 millones de dólares.

Sin embargo, dijo que la inversión anunciada este jueves es la "más grande que se ha dado en México" desde que están presentes en el país, y representará la creación de 5.000 empleos, por lo que requerirán gente y labor “muy especializada”.

"En México tenemos muchísimo talento. Eso ha sido la fortaleza de nuestra empresa y, en general, de México, donde hemos logrado tener gran manufactura avanzada", aseveró.

Ebrard aseguró que con este tipo de inversiones México se colocará entre los únicos seis países del mundo que pueden ofrecer equipos de manufactura “muy avanzada”. EFE

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