España pide "cautela" ante la propuesta de Bruselas de imponer un día de teletrabajo

Barcelona, 16 abr (EFE).- El Gobierno español pidió este jueves "total prudencia y cautela" ante el borrador de la Comisión Europea que plantea establecer un día de teletrabajo obligatorio a la semana como medida de ahorro ante la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio.

En una entrevista en 3Cat, la ministra portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, subrayó que España "está mejor preparada que otros" y llega a este escenario "con los deberes hechos en materia energética".

En este sentido, destacó que la influencia del gas en la factura eléctrica se ha reducido a la mitad desde 2021, pasando de un 52 % a "en torno del 26 %" en la actualidad.

La ministra condicionó cualquier valoración definitiva sobre la aplicación de la medida que plantea Bruselas en España a que el documento sea presentado formalmente el próximo miércoles.

"Estamos hablando de un borrador que se conocerá la semana que viene; cuando la Comisión lo plantee, se escuchará", señaló.

Preguntada por la incertidumbre de los trabajadores sobre la posible obligatoriedad de quedarse en casa para ahorrar energía, Saiz insistió en que, por el momento, solo se trata de una propuesta en fase de estudio.

"Frente a los borradores, yo hablo de realidades", sentenció la portavoz, que recordó que el Gobierno monitoriza la situación "día a día" para paliar los efectos de la subida del petróleo y la inflación en la cesta de la compra. EFE

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