El sector ibérico de aparcamientos facturó 1.680 millones de euros en 2025, un 5,3% más, según Informa

El sector ibérico de aparcamientos alcanzó una facturación récord de 1.680 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al año anterior impulsado por el aumento de la movilidad urbana y la reducción de la oferta de estacionamiento gratuito en las ciudades, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

A este respecto, el mercado español concentró el 88% del volumen de negocio total con una facturación de 1.475 millones de euros, mientras que, por su parte, Portugal registró un "comportamiento más dinámico" al elevar sus ingresos un 6,8%, hasta alcanzar los 205 millones de euros.

En cuanto a la segmentación del negocio, los aparcamientos en estructura generaron 1.293 millones de euros tras crecer un 5,6% frente al segmento del estacionamiento regulado en superficie, que aumentó un 4,6% apoyado principalmente en su expansión en municipios "de tamaño medio" y "zonas turísticas".

Asimismo, el sector está integrado actualmente por unas 875 empresas que explotan un total de 1.825.000 millones de plazas en la península, de las cuales 1.510.000 se localizan en España y las 315.000 restantes se encuentran en el mercado luso.

Finalmente, el informe destaca que el "proceso de concentración de la oferta" ha seguido avanzando mediante diversas operaciones corporativas, lo que ha permitido que "los cinco primeros operadores" del mercado alcancen ya una "cuota agregada" del 50,7% en el conjunto de la región.