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El IVAM acoge este sábado el concierto del dúo Alejandro y María Laura en el ciclo 'Posar la veu'

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El Institut València d'Art Modern (IVAM) continúa con el ciclo mensual de conciertos 'Posar la Veu' con la actuación del dúo peruano, afincado en Paiporta (Valencia), Alejandro y María Laura el próximo sábado 18 de abril a las 20.30 horas.

El dúo ofrece un mestizaje de ritmos indie y pop con un ligero toque folclórico. Su quinto trabajo, 'Dos hemisferios', se gestó en medio de la adversidad: mientras daban sus primeros pasos como residentes en Paiporta en 2024, las inundaciones de la dana arrasaron parte de su hogar y de su esfuerzo creativo, han señalado fuentes de la Generalitat.

El disco, que fue nominado a los Grammy Latinos 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Cantautor, se erige en un símbolo de resiliencia y esperanza. El álbum cuenta con colaboraciones de El Kanka, Muerdo, Zoe Gotusso, Alex Ferreira, La Lá, Renata Flores y Milena Warthon.

Las canciones de Alejandro y María Laura se nutren de diversos géneros musicales latinoamericanos, así como por su amor por el cine y el teatro. Su performance en vivo ha ido ganando carga emotiva sin dejar de ser espontánea y cercana. A guitarra y voz o con banda, siempre logran que sus conciertos sean un viaje donde se ríe, se llora y se baila.

Por su parte, el sábado 16 de mayo a las 22,00h, será el turno del dúo chileno Emilia y Pablo. Asentados en Madrid, los artistas fusionan la música hispanoamericana con el flamenco y crean espectáculos donde la interpretación y el espacio escénico forman parte esencial de la experiencia.

Con una trayectoria internacional que los ha llevado a ciudades como Berlín, Budapest o Marsella, Emilia y Pablo se han consolidado como referentes del nuevo folclore iberoamericano. En el concierto en el IVAM rendirán homenaje a la poesía latinoamericana a través de un viaje sonoro lleno de emoción, raíz y teatralidad.

El ciclo 'Posar la veu', en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, pretende explorar nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica. Los conciertos se celebran en el hall del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo.

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