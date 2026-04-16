El IVAM acoge este sábado el concierto del dúo Alejandro y María Laura en el ciclo 'Posar la veu'

El Institut València d'Art Modern (IVAM) continúa con el ciclo mensual de conciertos 'Posar la Veu' con la actuación del dúo peruano, afincado en Paiporta (Valencia), Alejandro y María Laura el próximo sábado 18 de abril a las 20.30 horas.

El dúo ofrece un mestizaje de ritmos indie y pop con un ligero toque folclórico. Su quinto trabajo, 'Dos hemisferios', se gestó en medio de la adversidad: mientras daban sus primeros pasos como residentes en Paiporta en 2024, las inundaciones de la dana arrasaron parte de su hogar y de su esfuerzo creativo, han señalado fuentes de la Generalitat.

El disco, que fue nominado a los Grammy Latinos 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Cantautor, se erige en un símbolo de resiliencia y esperanza. El álbum cuenta con colaboraciones de El Kanka, Muerdo, Zoe Gotusso, Alex Ferreira, La Lá, Renata Flores y Milena Warthon.

Las canciones de Alejandro y María Laura se nutren de diversos géneros musicales latinoamericanos, así como por su amor por el cine y el teatro. Su performance en vivo ha ido ganando carga emotiva sin dejar de ser espontánea y cercana. A guitarra y voz o con banda, siempre logran que sus conciertos sean un viaje donde se ríe, se llora y se baila.

Por su parte, el sábado 16 de mayo a las 22,00h, será el turno del dúo chileno Emilia y Pablo. Asentados en Madrid, los artistas fusionan la música hispanoamericana con el flamenco y crean espectáculos donde la interpretación y el espacio escénico forman parte esencial de la experiencia.

Con una trayectoria internacional que los ha llevado a ciudades como Berlín, Budapest o Marsella, Emilia y Pablo se han consolidado como referentes del nuevo folclore iberoamericano. En el concierto en el IVAM rendirán homenaje a la poesía latinoamericana a través de un viaje sonoro lleno de emoción, raíz y teatralidad.

El ciclo 'Posar la veu', en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, pretende explorar nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica. Los conciertos se celebran en el hall del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo.