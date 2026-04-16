El iPad Air de 2027 dará el salto a la pantalla OLED

Apple empleará la tecnología de panel OLED en la tableta iPad Air que llegará al mercado el próximo año, una componente que Samsung Display empezará a fabricar en masa a finales de 2026.

iPad Air, al contrario que iPad Pro, todavía no ha dado el salto al panel OLED, una tecnología de pantalla que prescinde de la retroiluminación, lo que permite ofrecer un contraste más preciso, además de mejorar la eficiencia energética y de poder incorporarse en equipos más finos.

Sin embargo, como informan en ET News, citando a fuentes de la industria, el iPad Air del próximo año llegará con una pantalla OLED. Su lanzamiento está previsto para la primera mitad de 2027, previsiblemente en marzo o mayo.

Samsung Display será el proveedor de este panel, y para que el iPad Air esté listo en las fechas previstas, comenzará la producción masiva de los paneles OLED a finales de año o principios de 2027.

Para que iPad Air siga siendo una opción más asequible en iPad Pro, la pantalla OLED que integre tendrá "especificaciones y costes de fabricación más bajos", según la fuente citada, lo que también se espera que contribuya a tener mejores ventas que el otro modelo de tableta, habitualmente más caro.