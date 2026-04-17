ONG salvadoreñas lamentan muerte de reconocida activista por víctimas de guerra civil

San Salvador, 16 abr (EFE).- Diversas organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador lamentaron el jueves la muerte de Guadalupe Mejía, conocida como "madre Guadalupe" y destacada activista en la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de la guerra civil (1980-1992).

"Madre Guadalupe, incansable defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos durante el Conflicto Armado (CODEFAM)", publicó en X la PDDH y señaló agregó que "en estos momentos de dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, rogando a Dios que brinde consuelo y fortaleza a su familia y seres queridos".

La organización CODEFAM se ha caracterizado por agrupar a madres cuyos hijos o familiares desaparecieron durante la guerra civil a manos de las fuerzas estatales.

También el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) destacó que la vida de Mejía "estuvo marcada por la dignidad, la valentía y la incansable búsqueda de la verdad y la justicia".

"Su testimonio y compromiso permanecerán como referente en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad", subrayó en X.

En esa misma línea, la organización Tutela Legal "María Julia Hernández" recordó que Guadalupe Mejía "luchó incansablemente por la búsqueda de la verdad y la justicia".

Mejía además es recordada por inspirar con su historia uno de los personajes principales de la novela 'Un día en la vida', del escritor Manlio Argueta, y que retrata las violaciones a derechos humanos sufridas por los campesinos salvadoreños a manos del Ejército y otros cuerpos de seguridad durante la guerra civil.

En una entrevista en 2014, Argueta dijo de Mejía que, al escuchar su testimonio, le pareció que "es increíble que una mujer haya pasado esta situación tan terrible, esto es para estremecer a hombres y mujeres de todo el mundo", aunque inicialmente ella desconocía la existencia del libro.

"La fuerza de Dios se la da a uno, porque lo hace uno por buscar la justicia, no por hacer un daño", porque "mucha represión había", dijo Mejía también en 2014 al recordar las denuncias de atropellos que realizaban internacionalmente.

En 1977, el líder campesino y esposo de Guadalupe Mejía, Justo Mejía, fue asesinado por elementos de la Guardia Nacional.

En el año 2022, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) entregó a la "madre Guadalupe" el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes. EFE