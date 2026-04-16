El interrogatorio a la esposa de Santos Cerdán en el Senado se retrasa ante la petición de comparecer con dos abogados

El interrogatorio a la esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, en la 'comisión Koldo' del Senado se ha retrasado varios minutos porque ha pedido comparecer en la sala junto con dos letrados, algo que ha sido rechazado por la Presidencia del PP.

Así lo ha comunicado el presidente de la comisión de investigación, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, cuando estaba previsto que el interrogatorio comenzara en torno a las 16.30 horas de este jueves.

Sin embargo, la esposa de Santos Cerdán, que ha alegado en dos ocasiones problemas de salud para intentar no acudir a esta comisión, ha planteado comparecer con dos personas, algo que ha sido rechazado por la comisión.

"Hasta que no entre en razón, les ruego que esperen", ha añadido el presidente de la comisión.