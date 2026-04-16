El IICA impulsa proyecto para fortalecer el cultivo de camote en los países del Caribe

San José, 16 abr (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este jueves que impulsa un proyecto regional con el objetivo de fortalecer el cultivo y la producción de camote, también conocido como batata, en los países del Caribe con el fin de ayudar en la seguridad alimentaria de esa región.

La iniciativa implementada por el IICA, en colaboración con los ministerios de Agricultura de Antigua y Barbuda, Jamaica y Santa Lucía, junto con el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe, cuenta con actividades de capacitación teórica y práctica en línea, así como misiones técnicas a fin de identificar, caracterizar morfológicamente y catalogar variedades de camote.

"Dicho proyecto está dotando a los profesionales agrícolas de las habilidades necesarias para identificar y conservar valiosos recursos genéticos, a fin de lograr una mejor utilización, al mismo tiempo que se brinda apoyo a los agricultores en la adopción de variedades de alto rendimiento y resilientes al clima. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en todos los países participantes", explicó el Instituto en un comunicado de prensa.

Las sesiones, llevadas a cabo en colaboración con el Centro Internacional de la Papa (CIP), forman parte de una iniciativa regional más amplia, dirigida a mejorar la diversidad genética del cultivo, fortalecer los sistemas de semillas y aumentar la resiliencia climática de la producción de camote.

El proyecto, que tiene una duración de cuatro años, también busca fomentar la colaboración regional y el intercambio de conocimientos, lo que según el IICA consolida una comunidad de práctica en apoyo a la producción sostenible de camote en todo el Caribe.

El financiamiento proviene del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, gestionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con cofinanciamiento de la Unión Europea. EFE