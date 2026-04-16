El Caribe presenta un alza del 60 % de cruceristas de Norwegian en 2026

Miami (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Un aumento del 60 % en la demanda en Miami de cruceros de latinoamericanos al Caribe registró en los primeros tres meses del año la empresa Norwegian Cruise Line (NCL), que atribuye este repunte a la expansión de su flota, impulsada por las novedades de su nuevos barcos.

Este incremento refleja una mayor demanda de viajeros provenientes de América Latina, desde México hasta el Cono Sur, que están optando cada vez más por itinerarios en el Caribe, expresó a EFE un portavoz de NCL.

La naviera, que esta semana participa en la feria Seatrade en Miami, recordó que el Caribe es considerado el mercado número uno de cruceros a nivel global, impulsado principalmente por Estados Unidos y Canadá.

"En el 2026 la empresa decidió como paso estratégico añadir capacidad en el Caribe al costo de reducir en Europa. ¿Por qué? Porque todos estos barcos nuevos donde mejor compiten es en el Caribe", expresó.

Agregó que "el más nuevo o el que tiene más restaurantes, (y en general) todo lo nuevo se vuelca al Caribe" con unos huéspedes que les atrae las novedades, que en el caso del recién inaugurado crucero Luna, ofrece una especie de montaña rusa acuática y llega con el estreno del musical 'Rocket Man: A Celebration of Elton John', que rinde tributo al artista británico y ha tenido una gran acogida.

La naviera, que participa esta semana en la feria Seatrade de Miami, que culmina hoy, explicó que a mayor número de barcos y rutas disponibles, mayor volumen de ventas hay en el Caribe.

El portavoz agregó que este impulso en el Caribe, busca que la marca, que el consumidor conecta más con el "destino Europa", por su mismo nombre, sea más reconocida por sus itinerarios caribeños y la innovación de sus barco.

En 2025, el 44 % de los viajeros de crucero a nivel global eligió el Caribe como destino, según un informe divulgado este miércoles por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.

En general, la industria mundial de cruceros batió el año pasado su récord histórico de pasajeros, con más de 37 millones de personas, según esa organización.

El portavoz de NCL, una empresa con sede en Miami y una flota de 21 barcos, además aseguró que en enero y febrero se dispararon las reservas globales de sus cruceros, "más que en ningún mes en la historia de Norwegian".

En cuanto a los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos, subrayó que no han afectado de forma significativa a su operación ni a los precios finales para los consumidores, aunque reconoció un aumento en los costos de algunos insumos importados como alimentos, bebidas y productos de hostelería.

La compañía explicó que estos incrementos han sido absorbidos internamente y que el precio de los cruceros depende principalmente de la demanda del mercado. EFE