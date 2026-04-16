Cabecilla criminal de Ecuador muere tras lanzarse de edificio cuando iba a ser capturado

Guayaquil (Ecuador), 16 abr (EFE).- Jeremy Zambrano ('Frenillo'), presunto cabecilla del grupo criminal ecuatoriano Mafia 18, murió este jueves después de que se lanzó del noveno piso de un edificio para evitar ser capturado, según informó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

El funcionario señaló que Frenillo era la novena persona más buscada en el país por el delito de asesinato y estaba a punto de ser capturado por la Policía en un exclusivo edificio de Puerto Santa Ana, un sector muy turístico de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país.

"Al momento de la intervención, este individuo, para evitar la captura, se lanzó desde el noveno piso de un edificio de un sector al norte de Guayaquil, falleciendo inmediatamente", dijo Reimberg en su cuenta de la red social X.

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, afirmó que el hombre había sido detenido en 2024 por el delito de tenencia de armas, pero que salió en libertad condicional.

Posteriormente fue vinculado a varios asesinatos, crímenes por los que, según Dávila, iba a ser detenido la madrugada de este jueves.

"Nosotros ya estábamos a punto de ingresar (al departamento) y en ese momento el señor lastimosamente tomó esa decisión, pero ya encontramos y levantamos algunos indicios importantes en el departamento en cual habitaba", agregó.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios. EFE