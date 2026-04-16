Agencia Tributaria actualiza Renta Web para incluir cambios en deducciones de C-LM y Comunidad Valenciana

La Agencia Tributaria ha actualizado algunas casillas de la Renta con las deducciones nuevas y modificadas convalidadas recientemente por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, según han trasladado a Europa Press en fuentes de este organismo.

Así, ya está disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria la nueva versión de Renta Web que incluye los cambios aprobados en materia de deducciones en estas dos comunicades, por lo que los contribuyentes ya se las podrán aplicar.

En cuanto a las deducciones nuevas, también se pueden aplicar ya. El contribuyente calcula el importe de la deducción a la que tenga derecho y lo incluye en Renta Web en el apartado "Otras deducciones" (casilla 1121 para Comunidad Valenciana y 0969 para C-LM), dentro del bloque de deducciones autonómicas.

En el manual de ayuda a la presentación del IRPF 2025, se informa a los contribuyentes de cuál es la cuantía, requisitos, condiciones y límites para su aplicación y de cómo se cumplimenta en Renta Web.

En el caso de que un contribuyente ya hubiera presentado la declaración sin incluir el importe de estas deducciones, puede obtener información sobre cómo modificar esa declaración para incorporar las deducciones en el apartado de la sede electrónica 'Modificar una declaración ya presentada 2025'.

La Campaña de la Renta 2025 arrancó el pasado 8 de abril con varias deducciones --nuevas o modificadas-- de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana inoperativas.

Esto se debe a que dichas deducciones se convalidaron a escasos días de que empezase la Campaña y después de que se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF para el ejercicio 2025, es decir, para la Campaña de la Renta de este año.

En concreto, Castilla-La Mancha ha aprobado deducciones nuevas en cuanto a la compra de primera vivienda y a los gastos de veterinario y vacunación para perros de asistencia. Además, ha modificado varias referidas al alquiler vivienda habitual para jóvenes, para familias numerosas y monoparentales y para discapacitados, entre otras.

Por su parte, la Comunidad Valenciana ha impulsado una nueva deducción sobre gastos para fomento y formación musical y ha modificado la deducción por gastos de salud y por gastos asociados al deporte y actividades saludables.

En la Comunidad Valenciana esos cambios o nuevas deducciones se publicaron los días 1 y 8 de abril, mientras que fue el día 30 de marzo cuando se hizo en el caso de Castilla-La Mancha. Lo oportuno es que las comunidades saquen adelante sus deducciones antes de que termine el ejercicio o, en su caso, previamente a la publicación de la orden con los modelos de declaración de la Renta.