Toronto quiere cobrar la entrada del Fifa Fan Festival del Mundial, que debe ser gratuito

Toronto (Canadá), 15 abr (EFE).- La ciudad de Toronto propuso este miércoles cobrar un precio de admisión para el FIFA Fan Festival, que se desarrollará durante el torneo, a pesar de que los organizadores del mundial catalogan el evento como una actividad gratuita.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, informó este miércoles los planes para cobrar la entrada al FIFA Fan Festival. El precio más barato sería 10 dólares canadienses (7 dólares de EE.UU. o 6 euros) y el más caro, el denominado "VIP nivel 1", 300 dólares canadienses.

"Cobrar la entrada ofrece a los organizadores y los servicios de emergencia mejores datos para planificar de forma eficaz", explicó Chow, quien añadió que si el evento es gratuito, la preocupación es que se sobrepase la capacidad del recinto donde se desarrollará el evento.

Pero, según la radiotelevisión pública canadiense, CBC, las autoridades municipales han propuesto que los ingresos de la entrada, calculados en unos 6,2 millones de dólares canadienses, cubran parte del coste de la celebración del evento en la ciudad.

Toronto, una de las sedes del Mundial, ha presupuestado un gasto de 380 millones de dólares para la celebración de la competición en la ciudad.

A fecha de hoy, la web de la FIFA sobre el festival en Toronto indica que será gratuito.

"En el FIFA Fan Festival de Toronto, los aficionados vivirán la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un espacio urbano donde convergen historia, cultura y creatividad", señala la web.

"Esta experiencia gratuita ofrece transmisiones en vivo de partidos, propuestas culinarias diversas y una programación de arte, música y cultura que refleja el atractivo internacional de Toronto y el concepto de 'el mundo en una ciudad'", añade la organización.

El FIFA Fan Festival está previsto que se desarrolle en el parque Fort York, un sitio histórico construido en 1793 por las fuerzas británica como puesto militar y donde en 1812, los ejércitos británico y estadounidense se enfrentaron durante la guerra que mantuvieron.

El recinto, con una extensión de 17 hectáreas, tiene capacidad para unas 20.000 personas.

El pasado 1 de abril se supo que el precio de las entradas para el Canadá-Bosnia y Herzegovina del próximo 12 de junio, el primer partido de la selección canadiense en el Mundial 2026, se había disparado en la reventa hasta alcanzar 130.766 dólares canadienses para el billete más caro. EFE