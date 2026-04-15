Ciudad de México convoca a "alianza con el 'home office'" durante el Mundial

Ciudad de México, 15 abr (EFE).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, convocó este miércoles al sector privado a una "alianza con el 'home office' (teletrabajo)" durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá y que arrancará el 11 de junio.

El llamado ocurrió durante la presentación del programa 'Mundial Verde', con el que el Gobierno capitalino plantea reducir el uso del automóvil, y con ello reducir las emisiones, además de contener la presión sobre la movilidad durante la Copa del Mundo.

"Hago una convocatoria a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el 'home office', que se utilizó por necesidad cuando (ocurrió) la pandemia y después otra vez se abandonó", señaló Brugada.

La mandataria capitalina indicó que también se está gestionando una posible suspensión de clases durante algunos días del evento para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire durante el torneo.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez Icaza, explicó que ya se trabaja con empresas para impulsar este esquema, con la intención de abrir una discusión sobre la reducción del tráfico y de las emisiones.

"Que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación", expuso.

Por otro lado, Brugada destacó la inversión de más de 5.000 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) en obras con las que se busca mejorar la movilidad y la calidad del aire.

Entre ellas, resaltó la modernización del Tren Ligero, que conecta Taxqueña con Xochimilco, así como una ciclovía que conectará el Zócalo con el Estadio Azteca.

La Ciudad de México prevé una alta afluencia de visitantes, con eventos como el Fan Fest del Zócalo que esperan hasta 55.000 personas al día, según los organizadores en la capital.

Las obras avanzan a contrarreloj en la ciudad, a menos de dos meses del inicio del torneo que culminará el 19 de julio y para el que México también recibirá partidos en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial, en un contexto de restricciones viales que privilegiarán el acceso en transporte público, lo que anticipa presión sobre el sistema de movilidad en la zona.

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE

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