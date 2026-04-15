Taiwán condena a seis militares a penas de hasta 8 años de prisión por espiar para China

Taipéi, 15 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Taiwán condenó este miércoles a seis militares en activo y retirados a penas de hasta ocho años y medio de prisión por recopilar información de inteligencia y espiar para China, en el último caso de espionaje que sacude a las Fuerzas Armadas taiwanesas, informó la agencia CNA.

Según el fallo difundido por este medio, el organismo judicial determinó que cinco acusados "desarrollaron organizaciones para la región continental" desde Taiwán, lo que constituye una violación de la Ley de Seguridad Nacional de la isla, mientras que un sexto está implicado en un delito de revelación de secretos.

Las condenas, que todavía se pueden apelar, oscilan entre cuatro años y medio y ocho años y medio de prisión, y el tribunal también ordenó la incautación y decomiso de los "beneficios ilícitos" obtenidos por los acusados, entre 80.000 y 500.000 dólares taiwaneses (entre 2.530 y 15.810 dólares estadounidenses).

De los condenados, cinco se encontraban detenidos y uno en libertad bajo fianza, y ninguno compareció ante el tribunal para escuchar la sentencia. Un séptimo acusado, Ding Xiaohu, ciudadano chino residente en Hong Kong, falleció durante el proceso judicial.

El caso se originó en 2024, cuando la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia detectó que Ding habría llevado a cabo en Taiwán "actividades ilícitas de organización, espionaje y recopilación de información confidencial" siguiendo órdenes del Ejército chino.

Ding, que viajó en repetidas ocasiones a la isla por motivos turísticos o de negocios, reclutó a dos oficiales retirados como miembros centrales de la organización, quienes a su vez incorporaron a otros cuatro militares en activo o retirados “con el fin de espiar y recopilar información confidencial”, indicó la Oficina el pasado noviembre.

El ciudadano chino también trató de persuadir a militares en activo para que, en caso de que estallara un conflicto armado entre Pekín y Taipéi, instaran a sus subordinados a no ofrecer resistencia activa.

Según la Oficina de Investigación, este caso marcó la primera vez desde 2015 en que se detectó la entrada en Taiwán de personal de inteligencia chino con el objetivo de "desarrollar organizaciones y llevar a cabo labores de espionaje y recopilación de información confidencial".

Los casos de espionaje han cobrado mayor relevancia mediática después de que el presidente isleño, William Lai, definiera el año pasado a China como una "fuerza externa hostil" y anunciara un conjunto de medidas para contener los crecientes actos de "infiltración" de Pekín en territorio taiwanés.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político. EFE