Al menos un muerto y seis heridos en nuevos ataques rusos contra el este y el centro de Ucrania

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en una nueva serie de ataques rusos contra Ucrania en las regiones orientales de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, así como en la de Cherkasy, en el centro del país.

"Hacia las cinco de la mañana (hora local), el enemigo ha lanzado ataques contra Zaporiyia", ha informado en redes el gobernador de la región homónima, Iván Fedorov, que ha precisado que "los bombardeos han causado daños en un aparcamiento, una empresa, una parada de autobús, edificios residenciales cercanos y un quiosco".

Al hilo, ha señalado que, "lamentablemente, falleció una dependienta del quiosco de 74 años", si bien ha apuntado que "los incendios declarados en los lugares de los ataques ya han sido extinguidos".

Paralelamente, en la vecina región de Dnipropetrovsk, "tres personas han resultado heridas" después de que Rusia haya atacado "dos distritos de la región con drones", según ha informado el gobernador, Oleksandr Ganzha.

"En Dnipro (capital regional), un edificio administrativo y un rascacielos han sufrido daños" en un bombardeo, el mismo en el que se han registrado los tres heridos. "Una mujer de 29 años ha sido hospitalizada en estado moderado (y) una mujer de 22 años y un hombre de 65 años están recibiendo tratamiento ambulatorio", ha precisado.

A su vez, "en la región de Nikopol, la propia ciudad de Nikopol y las comunidades de Pokrovskaya y Chervonogrihorivskaya han sido objeto de ataques", según la información compartida por Ganzha, que no ha informado de víctima alguna en estos casos.

Los ataques también se han reiterado sobre el óblast de Cherkasy, ubicado en el centro del país y cuyo gobernador, Ihor Taburets, ha lamentado que, "según datos preliminares, hay tres heridos" a raíz de lo que ha descrito como "una noche difícil" en la que las fuerzas rusas "han lanzado drones de ataque".

"En concreto, se han registrado impactos de objetivos enemigos en varios puntos del centro de la capital regional", reza su mensaje, en el que ha prometido mayores detalles más tarde.