El HH-200, avión no tripulado de China, completa con éxito su vuelo inaugural

Pekín, 15 abr (EFE).- El avión no tripulado comercial HH-200, desarrollado por la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC), completó con éxito su vuelo inaugural este miércoles, marcando un hito en el desarrollo de equipos de transporte autónomos a gran escala.

La aeronave voló de manera estable con todos los sistemas funcionando correctamente y cumpliendo sin problemas todos los objetivos de vuelo planificados, informó la agencia estatal Xinhua.

Construido según estándares de aviación civil, el HH-200 está equipado con capacidades de vuelo autónomo totalmente inteligente y sistemas de evitación de obstáculos basados en inteligencia artificial.

El sistema, que completó su primer vuelo en la base de operaciones del Centro de Ensayos de Vuelo de Aeronaves Civiles de AVIC en la ciudad de Weinan, en la provincia de Shaanxi (norte de China), incorpora un diseño estructural innovador y un uso extensivo de materiales compuestos, lo que ha permitido reducir su peso en un 20 % y disminuir los costes operativos.

Su bodega cuenta con una carga estándar de 12 metros cúbicos, ampliable hasta 18, y una carga útil máxima de 1,5 toneladas.

Además, el aparato alcanza una velocidad de crucero de hasta 310 km/h y tiene una autonomía máxima de 2.360 km, así como una vida útil que se extiende a las 50.000 horas de vuelo o 15.000 despegues y aterrizajes.

En aplicaciones prácticas, Xinhua destacó su "alta capacidad de adaptación ambiental" al disponer de capacidad para despegar y aterrizar en pistas cortas de 500 metros y en altitudes superiores a 4.200 metros, además de resistir temperaturas extremas de entre -40 °C y 50 °C, lo que le permite superar barreras logísticas en zonas montañosas, insulares, nevadas y de gran altitud.

Se prevé que el HH-200 opere principalmente en rutas de carga fronterizas, costeras y transfronterizas, logística de pequeños envíos punto a punto en el interior, transporte entre islas en el sudeste asiático y redes de carga aérea de los países participantes en la iniciativa internacional china de inversión e infraestructuras conocida como Nuevas Rutas de la Seda.

En el futuro podrá adaptarse rápidamente para múltiples misiones, incluidas labores de rescate de emergencia, lucha contra incendios forestales, modificación meteorológica, teledetección aérea o protección de cultivos agrícolas y forestales. EFE