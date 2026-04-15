Sudáfrica nombra nuevo embajador en EEUU al principal negociador del gobierno del apartheid para la transición

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha nombrado este martes a Roelof Meyer, quien fuera el principal negociador del gobierno del Partido Nacional durante las negociaciones para poner fin al apartheid, como nuevo embajador de Estados Unidos, enfrentado durante el último año al Gobierno sudafricano, al que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, llegó a acusar de permitir una "persecución" y un "genocidio" contra la minoría afrikáner, blanca, a la que pertenece el propio Meyer.

De este modo, en un intento de Pretoria por estabilizar sus convulsas relaciones con Washington, Meyer asumirá a sus 78 años el cargo de embajador en Estados Unidos, según ha recogido la cadena de radiotelevisión estatal sudafricana, SABC. Allí sustituirá a Ebrahim Rasool, a quien la Administración Trump declaró en 2025 persona non grata, tras su descripción de los partidarios del mandatario norteamericano como parte de un "movimiento supremacista".

Meyer, que en una llamada con la agencia Bloomberg ha negado tener conocimiento de su nombramiento, se desempeña actualmente como director de In Transformation Initiative, una organización sin ánimo de lucro que él mismo ayudó a fundar y que promueve las transiciones democráticas y la resolución de conflictos.

Es ampliamente considerado uno de los artífices de la transición democrática de Sudáfrica, trabajando como el principal representante del gobierno de la minoría blanca en las negociaciones que condujeron al fin del apartheid, en las que también estaba Cyril Ramaphosa como representante del Congreso Nacional Africano (ANC).

Asimismo, durante el primer gobierno democrático, fue nombrado por el entonces presidente Nelson Mandela como ministro de Desarrollo Constitucional y Asuntos Provinciales.

La noticia de su nombramiento ha llegado un día después de que el director general del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO) del Gobierno sudafricano, Dane Zangor, asegurara que ya se había tomado la decisión para la legación diplomática en Estados Unidos, afirmando que habría embajador "muy pronto".

"Será el tipo de persona que, en mi opinión, resulta idónea para el entorno", adelantó en declaraciones recogidas por el diario 'The Daily Maverick'.