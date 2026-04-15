Rutte pide "no perder el foco en Ucrania" pese a la guerra en Irán: "Rusia continúa sus ataques día y noche"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido "no perder el foco en Ucrania" pese a los "numerosos desafíos de seguridad" a los que se enfrenta el mundo, como la guerra en Oriente Próximo, esgrimiendo que "no hay tregua" en la invasión rusa de Ucrania, y que Moscú "continúa sus ataques días y noche".

"No podemos perder el foco en Ucrania, incluso con los numerosos desafíos de seguridad a los que nos enfrentamos. No hay tregua en la guerra de agresión de Rusia", ha sostenido el jefe de la Alianza en una rueda de prensa desde Berlín, después de asistir a una reunión de este miércoles del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

Rutte ha celebrado que durante la reunión de esta alianza, de la que forman parte casi 60 países, todos han reafirmado su compromiso con Ucrania, después de que en el último encuentro, el pasado 12 de febrero, se comprometieron a movilizar 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para financiar nueva ayuda militar para Kiev durante este 2026.

"Rusia está teniendo dificultades en el campo de batalla. Ganar es ahora un sueño lejano para Putin", ha proseguido en su explicación, añadiendo que "una Ucrania fuerte hoy y en el futuro es la forma de frenar la agresión rusa" y que por eso se debe "redoblar esfuerzos y seguir proporcionando el apoyo crucial" que Kiev necesita.

En este sentido, el jefe político de la OTAN ha alabado a Ucrania por sus acuerdos con países del Golfo que están bajo "los ataques indiscriminados por parte de Irán". En su opinión, Kiev "se está convirtiendo en un exportador de seguridad" gracias a su experiencia en la lucha contra drones y misiles.

OPTIMISMO CON ALCANZAR LOS 35.000 MILLONES

Preguntado en una posterior rueda de prensa sobre si es optimista con que los países miembro del Grupo de Contacto cumplan con el objetivo de alcanzar los 35.000 millones de dólares este año, Rutte ha respondido que sí, aunque ha admitido que la carga monetaria podría repartirse "mejor", ya que hay "un número limitado de países" que asumen "la mayor parte del esfuerzo".

Ha puesto como ejemplo el "apoyo adicional" anunciado durante la reunión por parte de Alemania, que se ha comprometido a donar más misiles guiados para sistemas de defensa aérea Patriot; el envío de 120.000 drones por parte de Reino Unido; una cantidad indeterminada de drones de Países Bajos, así como una iniciativa de República Checa para munición.

Las declaraciones de Rutte tienen lugar después de mantener sendas reuniones en Berlín con el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, así como con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius y con el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, con quienes ha comparecido en una rueda de prensa conjunta.