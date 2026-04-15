Rusia lanza contra Ucrania tres misiles balísticos y 324 drones de larga distancia

Kiev, 15 abr (EFE).- Rusia ha lanzado entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles contra territorio ucraniano tres misiles balísticos y un total de 324 drones de larga distancia, de los que unos 250 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Del conjunto de los drones, las defensas ucranianas han logrado neutralizar 309 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Ninguno de los misiles balísticos ha podido ser derribado, según el balance de la Fuerza Aérea de Ucrania. El Ejército ucraniano necesita más misiles para sistemas antiaéreos Patriot para poder proteger todo su territorio de los misiles balísticos rusos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que los ataques iraníes contra los países de la región han incrementado la demanda de misiles para Patriot y que Ucrania podría verse afectada por ello.

Los tres misiles y 13 drones han impactado en nueve localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por este componente de las Fuerzas Aéreas, que informa además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros diez lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Según las autoridades regionales, una mujer ha muerto en la ciudad de Zaporiyia durante la madrugada debido a un ataque ruso que ha provocado también daños en infraestructuras civiles urbanas. EFE

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