Luis Díaz, sobre la expulsión de Camavinga: "Creo que el árbitro decidió bien"

El futbolista colombiano Luis Díaz, delantero del FC Bayern Múnich, ha opinado que "el árbitro decidió bien" sobre la expulsión del madridista Eduardo Camavinga en una rigurosa decisión que ha condicionado el partido de vuelta de su cruce de cuartos de final en la Liga de Campeones 2025-26, saldado con el adiós definitivo del Real Madrid.

"Creo que el árbitro estuvo correcto, a mi parecer, porque no entregó la pelota constantemente y nosotros como compañeros le pedíamos sacar rápido para concretar la falta y él se llevó la pelota", declaró Díaz a Movistar Plus+ tras el encuentro, en alusión a la jugada de Camavinga.

"Creo que el árbitro decidió bien, a mi pensar. Y nada, creo que también era difícil quedarse con 10 para ellos en un partido de esta magnitud. Nosotros nos fuimos muy arriba y sacamos el resultado adelante", resumió el atacante colombiano desde el Allianz Arena.

"Muy muy feliz por la clasificación, era lo que queríamos y lo que buscamos desde el principio. Ya sabíamos que iba a ser complicado porque el Real Madrid es un equipo muy muy grande y tiene muchísima experiencia en estas instancias de juego, era tratar de contrarrestar lo que ellos vinieran a hacer acá en casa y nosotros tratar de hacer nuestro juego. Gracias a Dios se pudo anotar, ayudar al equipo y llevarnos la victoria, que era lo más importante para mí", añadió sobre haber marcado el 3-3.

"Era una sensación, digamos... no gustable para nosotros salir así y ver que ellos marquen primero, no era la idea y no era el trabajo que queríamos hacer. Pero bueno, cosas que pasan, todos nos equivocamos. Yo también tuve una para concretar y fallé; y bueno, luego marqué y así sucesivamente", hizo referencia al 0-1 tras un enorme fallo del portero.

No en vano, quitó hierro al asunto por ese error de Manuel Neuer. "Manu tiene tanta confianza en él, y nosotros en él, que esas cosas pueden suceder y esto es fútbol. Así que nada, muy contento por la victoria", se limitó Díaz a responder, tras un partido que acabó con triunfo local por 4-3.

En 'semis', el Bayern se medirá ante el Paris Saint-Germain y Díaz lo ve "igual de difícil" que siempre. "También nosotros lo tomaremos como un partido muy muy grande. Ya nos enfrentamos en la fase de grupos y lo conocemos bien y ellos también a nosotros. Son dos grandes equipos", avisó.

"Vendrá un juego muy complicado, muy exigente y ahora toca nada más que descansar, estar tranquilo, mirar lo que no se hizo tan bien porque de estos partidos también se aprende y tratar de corregir para el próximo", concluyó.