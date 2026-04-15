Los defensores más acérrimos de la República Islámica quieren que Irán siga con la guerra

Jaime León

Teherán, 15 abr (EFE).- Buena parte de la población iraní ha recibido con alivio el alto el fuego con Estados Unidos, pero entre los más acérrimos partidarios de la República Islámica de Irán hay quien pide que el país persa siga con la guerra y llama "traidores" a los dirigentes que acordaron la tregua.

En la plaza Engelab (Revolución) resuenan los habituales “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, ondean banderas de la milicia-partido libanés Hizbulá y abundan los retratos del asesinado líder supremo Alí Jameneí.

Aquí hay pancartas que llaman “traidores” a los responsables del frágil alto el fuego que entró en vigor hace ocho días y que se mantiene, a pesar de que en las conversaciones de Islamabad no se alcanzó un acuerdo y del bloqueo estadounidense de Ormuz, ya bloqueado antes por Irán.

“Estamos en las calles para exigir a las Fuerzas Armadas que no bajen las armas y sigan con su lucha ante el imperialismo”, dice a EFE la ama de casa Zahra, de 41 años y que viste con chador, la prenda iraní que cubre todo el cuerpo a excepción de la cara.

La mujer considera que Teherán “lleva ahora la ventaja” con el cierre del estrecho de Ormuz y con sus ofensivas con misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes, por lo que sostiene que “hay que acabar de una vez por todas con ellos”.

Afirma que aún le duele la muerte del ayatolá Alí Jameneí -asesinado el 28 de febrero en la primera jornada de guerra-, y pide venganza por ello.

“La única venganza aceptable sería matar a (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu y a (el presidente estadounidense Donald) Trump”, afirma.

No lejos de ella, Nilufar afirma que se “opone al alto el fuego” y rechaza negociar con los “agresores”.

Manicurista de 28 años, esta joven no tiene el habitual aspecto de las defensoras de la República Islámica: no lleva chador; de hecho, viste de manera moderna, y en lugar de velo lleva una cinta en el cabello.

De todas formas, considera que “no tiene ningún sentido negociar con el país que ha traicionado la diplomacia en dos ocasiones en unos meses”, en una referencia a las dos ocasiones, en junio y ahora, en las que Estados Unidos ha atacado Irán a pesar de que mantenían negociaciones.

Nilufar mantiene que si hay más muertos en suelo iraní por renovados ataques estadounidenses o israelíes, su sangre será “responsabilidad” de los que acordaron la tregua, pero no aclara a quien se refiere.

“La responsabilidad por la sangre que se derrame tras la tregua recae en quienes la respaldan”, reza la pancarta que porta la joven.

Para Ladan, secretaria de 33 años, es “inaceptable sentarse en la misma mesa que estos asesinos”, en referencia a Estados Unidos e Israel, y cita el asesinato de 165 niñas en una escuela de la ciudad de Minab en un ataque estadounidense al comienzo de la guerra.

“No hay nada que dialogar. Simplemente hay que tomar venganza en el campo de batalla por todos los crímenes que han cometido”, afirma entre el ondear de banderas de la República Islámica y sus aliados, como el grupo chií libanés Hizbulá.

Como muchos otros partidarios del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní el 1979, la mujer considera que Estados Unidos utilizaría la tregua para “rearmarse”.

A pesar de todos esos deseos de continuar la guerra , todo apunta a una nueva ronda de negociaciones en los próximos días después de que las conversaciones del sábado en Pakistán no llegasen a buen puerto tras 21 horas.

Trump ha apuntado a la posibilidad de que se reanuden los contactos pronto y no descartó que se alcance un acuerdo en las siguientes rondas de negociaciones.

Para ello, deberían llegar a un punto en común acerca del programa nuclear iraní, sus misiles, la reapertura del estrecho de Ormuz y el apoyo a los grupos regionales como Hizbulá. EFE

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