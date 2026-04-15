Japón y Polonia forjan una asociación estratégica con foco en defensa y seguridad

Tokio, 15 abr (EFE).- Japón y Polonia acordaron este miércoles elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, centrada en defensa y seguridad, tras la cumbre celebrada en Tokio entre la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y su homólogo polaco, Donald Tusk.

"En concreto, hablamos sobre cooperación en materia de seguridad, en la industria de defensa y en el ámbito cibernético", declaró Takaichi durante una rueda de prensa, en la que destacó que esta visita de Tusk ha sido "un gran éxito y una muestra de la excelente cooperación" entre Tokio y Varsovia.

La jefa del Ejecutivo japonés consideró que durante la reunión "sentaron bases sólidas" con las que "pueden fortalecer su importantísima asociación económica y su relación de cooperación", con el fin de "redoblar" sus esfuerzos para garantizar intereses mutuos y la seguridad de ambos países.

Asimismo, Takaichi destacó que Polonia y Japón "tienen un papel muy significativo que desempeñar en el contexto de la extremadamente compleja situación internacional", en referencia a las conversaciones en curso para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, Tusk se mostró "enormemente complacido" de haber firmado la declaración que eleva las relaciones polaco-japonesas, enfatizando que, para el país europeo, "Japón es un socio clave en Asia y, en esta difícil situación geopolítica, Polonia es un socio absolutamente clave en Europa para Japón".

La visita del mandatario polaco a Tokio se produce después de que el lunes se reuniera en Seúl con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, con quien acordó también ampliar lazos en materia de defensa y suministro energético, en un contexto marcado por los conflictos en Europa y Oriente Medio. EFE

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