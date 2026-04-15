GRUPO BMV LANZA EL PRIMER "DESAFÍO MEXDER" PARA IMPULSAR EL TALENTO Y HABILIDADES FINANCIERAS EN MÉXICO

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con el fin de fortalecer la educación financiera y acercar el Mercado de Derivados a sectores más amplios en el país, Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) presentó la primera edición del "Desafío MexDer", una iniciativa en formato de concurso que abrirá a estudiantes, inversionistas y profesionales la oportunidad de experimentar, mediante un simulador real, las operaciones con derivados listados en MexDer (Mercado Mexicano de Derivados).

A través de una experiencia inmersiva y lúdica, que se realizará del 4 al 22 de mayo de 2026, los participantes podrán utilizar una herramienta con la que simularán ser operadores financieros dentro de MexDer. Como parte de la dinámica, podrán comprar y vender contratos de Futuros del Dólar y del S&P/BMV IPC, desarrollando su capacidad analítica y diseñando estrategias de gestión de riesgos o de especulación, para obtener ganancias, con capital virtual.

José Miguel De Dios Gómez, director general del MexDer, destacó que: "El 'Desafío MexDer' representa una oportunidad estratégica para acercar a nuevos inversionistas al mercado de derivados, incentivar el interés por el trading y contribuir a la capacitación de talento, con visión analítica y el desarrollo de habilidades para utilizar instrumentos derivados. Impulsar este conocimiento es clave para el desarrollo y la profundidad de MexDer".

Además, el "Desafío MexDer" será una plataforma educativa robusta para aprender estrategias de compraventa, evaluaciones de rendimiento, toma de decisiones y administración de riesgos, por medio de un intercambio digital que reproduce el que se vive en el MexDer, con instrumentos derivados, pero sin comprometer el dinero real de las y los participantes.

En este sentido, Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de Grupo BMV, señaló que: "Esta iniciativa forma parte de la estrategia de este centro bursátil para fortalecer la educación financiera en México, a través de herramientas prácticas que faciliten la comprensión de los mercados y sus instrumentos. Buscamos incentivar a más personas en todo el país, especialmente a los jóvenes, a conocer más y participar de este mercado y contribuir a la formación de una cultura financiera más sólida".

Al iniciar el Desafío, los participantes recibirán capital virtual para comprar y vender activos, investigar factores como tasas de cambio, de interés o tendencias del mercado, y competir con quienes estén del otro lado de la mesa realizando estas operaciones a través de varias rondas.

Este simulador se realizará en un ambiente de alto rendimiento, y en reconocimiento a las habilidades y el talento de quienes serán parte de este gran reto. Grupo BMV premiará, en una ceremonia, que se realizará el 9 de junio próximo, a las personas que hayan obtenido los mejores resultados, de la siguiente manera:· Primer lugar: $100,000 pesos.

· Segundo lugar: $50,000 pesos.

· Tercer lugar: $25,000 pesos.

· Otros 15 ganadores: $5,000 pesos cada uno.

Los resultados del Desafío MexDer serán evaluados en función de los rendimientos, mejor administración del riesgo y por haber ingresado y realizado transacciones mínimo dos veces al día, durante el tiempo de vigencia del concurso.

A partir de este 14 de abril y hasta el 3 de mayo, el registro estará abierto para quienes tengan interés en participar en este proyecto, en el sitio oficial: https://desafiomexder.qaid.trading/

El costo de inscripción es de $500 pesos, monto que se podrá pagar con tarjeta de crédito, débito y/o PayPal.

Con este tipo de iniciativas, MexDer, como parte del Grupo BMV, busca ofrecer nuevas opciones de capacitación que contribuyen a un mejor conocimiento del Mercado de Derivados y a promover la llegada de más participantes en este tipo de operaciones financieras.

Acerca de Grupo BMVLa Bolsa Mexicana de Valores con más de 130 años de experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados en México, a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como servicios de post-trade, productos de información y valor agregado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956701/CONFERENCIA_DESAF_O_MEXDER.jpg

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FUENTE Grupo Bolsa Mexicana de Valores