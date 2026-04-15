El petróleo de Texas sube un 0,5 % con Trump optimista sobre el fin de la guerra con Irán

Nueva York, 15 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con una leve subida del 0,5 %, hasta los 91,75 dólares el barril, rompiendo con la tendencia a la baja del martes.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,47 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Este martes el precio del crudo cerró en 91,28 dólares el barril ante las expectativas del mercado de que EE.UU. e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando el estrecho de Ormuz.

Hoy, los precios del petróleo vuelven a subir ligeramente mientras los inversores sopesan la última declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra con Irán está "muy cerca de terminar" frente a los temores de un cierre prolongado del enclave.

Además, el ejército estadounidense anunció durante la noche que su bloqueo de los puertos iraníes se había implementado por completo.

El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, durante el cual el estratégico estrecho de Ormuz ha permanecido cerrado militarmente por Irán.

Esta semana, EE.UU. ha tratado de evitar que los petroleros y mercantes autorizados por Irán para transitar previo pago no puedan salir o entrar al golfo Pérsico con la intención de ahogar la capacidad de Teherán de conseguir recursos por esa vía. EFE